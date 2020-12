Daniel Ahmed: “El fútbol peruano está muy sucio”

¿POR QUÉ SE PUSO LA ROPA AL REVÉS?

“Cuando termina el partido que se genera el descenso, me querían linchar, intentaban tirar la puerta del Estadio Nacional abajo y entrar. Los policías nos sacan por otra puerta mediante un micro y ahí es donde nos pide a todos que nos cambiemos la ropa. Mi C.T estaba 25 días concentrado y no tenía una puta ropa, ya que estuvimos 25 días sin dormir”.

TODO ES MUY SUCIO

“Este fútbol peruano está muy sucio, habiendo gente muy capaz. Así es muy difícil ordenar todo. En 119 años, la institución solamente tiene una explanada donde construyó un estadio y ese terreno no lo compró, se lo donaron. En 119 años, ningún dirigente no hizo ningún esfuerzo para que Alianza tuviera la grandeza que tiene gracias a su gente”.

CRITICÓ A BENGOECHEA

“A este grupo de empresarios lo matan, pero son personas que entraron en enero y lo culpan de este descenso. El plantel se armó en el 2019, hubo un entrenador con mucha incidencia con el armado del plantel. El FB invirtió más de ocho millones de dólares en el fútbol peruano, son hinchas del club y que no quieren robar. Se está comiendo el plato que cocinaron los anteriores y toda la sociedad está juzgando a gente que no es la culpable de lo que pasa en Alianza“.

YO HICE LAS COSAS BIEN EN ALIANZA

“En Alianza, me encargué de hacer procesos, porque antes no había ni uno solo. Para buscar un jugador, venían intermediarios y dirigentes para recomendar. No había análisis, no se sabía si habían competido en los últimos años, si llega al equipo con lesión, entre otras cosas”.

“El debacle deportivo es por el equipo que se armó a principio de año. Después hubo decisiones, en este caso, de sacar jugadores del primer equipo como los uruguayos, que debilitaron al grupo, pero por este equipo pasaron tres entrenadores, que salieron campeones nacionales: Bengoechea, Salas y yo. La única diferencia es que el primero arrancó con una pretemporada y plantel completo”.

NO SOY EL CULPABLE

“Yo estuve 25 días, con un plantel extremadamente mermado, con Cruzado y Quijada lesionados. Contra Mannucci, tuvimos cuatro jugadores de 18 años en campo (Cornejo, Aguilar, Cavero y La Torre). Ese era el plantel que había”.

“Faltando 20 días para que termine el campeonato, se va Salas y no había un técnico que quisiera venir a agarrar el equipo, que tenía seis derrotas consecutivas y me pidieron veinte mil veces que yo lo agarrara. Por hacer bien al club, para que no quede mal parado, sabía que era increíblemente difícil”.

“De esos 25 días que estuve al mando, siete fueron los partidos. De esos 18 días que restan, siete fueron regenerativos, que se dan después del encuentro y que los jugadores no entrenan. Es decir, tuve once días, y siete fueron un día antes del duelo, que se hace un trabajo táctico pequeño. O sea, tuve cuatro días para entrenar y así dicen que yo soy el culpable de que Alianza baje”.

“La sociedad no es mala, hay intereses muy fuertes que generaron que el malo de la película sea yo, pero yo no lo soy. Lo mejor que Alianza tiene es su gente”.