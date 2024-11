Hansi Flick: “Valoro lo que hacemos”

El técnico de Barcelona, Hansi Flick, opinó el rendimiento de su equipo en el triunfo ante Estrella Roja por la Champions League

Barcelona empezó de menos a más en este nuevo formato de Champions League. Ya son tres triunfos consecutivos, lo que resalta el buen ambiente del equipo para superar las adversidades. Pero lo más importante es el cuidado de Hansi Flick hacia sus jugadores en lo futbolístico, quien no dudó en reconocer el esfuerzo logrado en el triunfo ante Estrella Roja.

El entrenador ´azulgrana´ expresó sus sensaciones del partido ganado ante Estrella Roja y resaltó la importancia del buen momento del equipo en la competición: «Son tres puntos importantes. No es fácil ganar fuera de casa en esta competición. Estoy muy feliz. Valoro lo que hacemos. Hemos jugado bien con el balón y hemos defendido y presionado«.

Hansi Flick elogió el buen trabajo de su plantel, destacando los buenos resultados que se dieron en la Liga EA Sports y la UEFA Champions League: «El equipo está muy bien. Tenemos un buen rendimiento. Queremos ganar. Están jugando muy bien, estoy disfrutando con el equipo. Hay resultados. Hemos estado concentrados«.

También se refirió al buen momento de Robert Lewandowski: ”Suma 99 goles, no lo sabía, si lo hubiera sabido… Es mi culpa. Hoy ha estado muy bien, pero debemos pensar en otros partidos. Ha sido importante para nosotros. Estoy muy contento. Pero no me fijo en estas cosas, yo pienso en el próximo encuentro y por eso le he cambiado«.

Para terminar, Barcelona se ubica en la sexta posición (9 puntos)de la tabla en general de la Champions, logrando asegurar momentáneamente su clasificación a la siguiente ronda. Mientras que en la liga española sigue como único líder, llegando a las 33 unidades. No hay dudas que el equipo de Hansi Flick va por el camino correcto para lograr los objetivos de la temporada.