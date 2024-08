¡Hay goles para rato en Cusco con Carlos Garcés!

El goleador ecuatoriano, Carlos Garcés, renovó su vínculo con Cienciano.

Es que los goles son el condimento más caro en el fútbol y eso lo saben en tienda cusqueña, es por eso que Cienciano del Cusco, aseguró los goles de Carlos Garcés por un año, poniéndole candado así al delantero ecuatoriano. El “Papá” pelea por un cupo en un torneo internacional y no escatimará en gastos.

“Acá me han tratado muy bien. Es un club que me abrió las puertas, que me dio mucha confianza. Una ciudad que me recibió bien, que a mi familia la ha acogido muy bien. Creo que esos son motivos muy importantes para yo renovar”, declaró Carlos Garcés, al ser consultado sobre su renovación.

El delantero es un goleador neto de altura, es robusto y sabe ubicarse bien para encontrar el balón de cara al gol, se podría decir que es viejo zorro y quiere aportar con su cuota goleadora. Carlos Garcés se siente muy cómodo con la camiseta roja del “Papá” y espera cumplir con la meta trazada a principio de año.

“La mentalidad mía y del equipo es terminar de muy buena manera este 2024. Sabemos que estamos en puestos de Sudamericana. La idea es terminar lo más arriba posible. Esperemos sumar la mayor cantidad de puntos y después pensar en lo que viene el siguiente año”, agregó Carlos Garcés, quien apunta a lo más alto y sabe que tiene equipo para luchar por lo que desean.

Por otra parte, el cuadro incaico, luego de algunos días de relajo, ya han vuelto a trabajar en su predio con miras a hacer una mini pretemporada que ayude a los jugadores a tomar un segundo aire y a su vez, corregir errores y afinar la puntería para no dejar ni un cabo suelto de cara a lo que se viene.

“Fueron días de descanso, de estar un poco relajados con la familia. Ya ahora volvimos a los entrenamientos pensando en lo que viene y cerrar bien el torneo”, finalizó Carlos Garcés, quien ya está en suelo cusqueño para ponerse a trabajar con el comando técnico liderado por Cristian Díaz.