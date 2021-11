“Hemos devuelto la identidad de Boys”: Sebastián Penco

Sport Boys clasificó a un torneo internacional luego de 21 años y ha recuperado su identidad copera. Sebastián Penco, goleador del conjunto rosado, declaró que aún no tiene palabras para describir el objetivo cumplido.

“Tarea cumplida en un año bastante duro. Creo que todavía no dimensionamos la magnitud de lo logrado. Eso se valorará con el tiempo. Hicimos un gran trabajo y hemos devuelto la identidad del Sport Boys de jugar copas internacionales. Que todo sea para que el club siga mejorando”, comentó Penco al Diario AS.

El atacante argentino confesó que el equipo del puerto se ha convertido en una parte importante de su vida por lo vivido en las últimas temporadas: “En el Boys, desde hace dos años y medio que estoy, he logrado salvar dos veces la baja y hoy clasificamos a una copa internacional. Obviamente ocupa un lugar en mi corazón. He rendido y cumplido. Siempre voy a recordar al club de gran manera”.

Finalmente, Penco admite que aún no lo han contactado para renovar, pero descarta el retiro por ahora: “Nadie se ha comunicado conmigo. Estoy a la espera. Soy un profesional y escucharé a todos los clubes que se contacten conmigo para tomar la mejor decisión. No me pongo plazos. Cuando tome la decisión de no jugar más se lo diré a mi familia”.