Hermano de Djokovic: “Novak no es un criminal”

El hermano menor de Novak Djokovic habló en su defensa tras la polémica desatada por “Nole” al no querer recibir la vacuna

Indignados por la situación. Toda la familia de Novak Djokovic se reunió en conferencia de prensa. El padre, la madre y el hermano menor del tenista de élite hablaron con respecto a la situación que vive Novak al no querer vacunarse contra el coronavirus. “Nole” no podrá participar en el Grand Slam del 2022 de Australia.

Ante esta situación, su hermano habló en su defensa: “Novak no violó ningún protocolo, tenía documentación al igual que los tenistas que ingresaron al país. Cuando llegó a Australia, sufrió una gran ofensa diplomática. Fue interrogado por funcionarios de aduanas fronterizas. Durante los primeros 45 minutos, pudo comunicarse con su familia y luego le quitaron el teléfono”.

El menor de la familia agregó lo siguiente: “Mi hermano no es un criminal sino un atleta. La última noticia que tenemos es que el tribunal ordenó a las autoridades que no lo deportaran hasta el lunes por la mañana. Inmediatamente después se enteró de que no le van a dejar entrar en Australia los próximos tres años”.

El padre de Djokovic también manifestó su posición: “Querían ponerlo de rodillas, pero no solo a él, sino también a nuestro país. Nunca atacamos a nadie, solo nos defendimos. Están pisoteando a Novak y, por tanto, al pueblo serbio. Se llevaron todas sus cosas y su cartera. Está en la cárcel. ¡Nuestro Novak es un prisionero de esos bastardos! “.

Por su parte, Dijana Djokovic mostró su preocupación por el estado físico y mental de su hijo: “Hoy hablamos brevemente. Estaba bien, pero no podía dormir. Me siento desesperada como cualquier madre. Está detenido como prisionero, eso no es justo, no es humano. El alojamiento es horrible. Es un hotel pequeño para refugiados, con bichos, está sucio, la comida es pésima”.