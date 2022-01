Nadal se pronunció sobre el caso Djokovic

Rafael Nadal, tenista de élite, se pronunció con respecto a la polémica desatada por su colega Novak Djokovic

Sin vacunas no juegas. Rafael Nadal, tenista de élite, se pronunció con respecto a la polémica desatada por su colega Novak Djokovic. Resulta que el tenista serbio quería participar del Grand Slam del 2022 de Australia sin contar con ninguna dosis contra la COVID-19, sin embargo se lo negaron.

Nadal dijo lo siguiente con respecto a la situación: “Si quisiera, estaría jugando sin problemas en Australia. Él es una persona mayor de edad que toma sus propias decisiones y que tiene que pagar las consecuencias de esas decisiones”.

Además, expresó su postura sobre el tema: “Para mí lo único claro es que si te has vacunado, puedes jugar el Open de Australia y en cualquier parte, y en mi opinión el mundo ha sufrido ya bastante como para no seguir las reglas”.

Además, trató de comprender la frustración de las personas por este controversial tema: “Es normal que la gente de aquí se frustrara. Han pasado confinamientos muy duros, la gente no podía viajar de un estado a otro”.

DJOKOVIC CONTRA LA VACUNA:

Djokovic ya se pronunció con respecto a la vacunación en varias oportunidades: “Realmente no importa si es una vacuna o algo más en la vida. Deberíamos tener la libertad de elegir, de decidir lo que queremos hacer. En este caso particular es sobre qué quieres meter en tu cuerpo. Siempre he sido un defensor de eso y siempre un partidario de la libertad de elección, y siempre estaré apoyando eso”.