Hernán Barcos: “Si Dios quiere, estaremos todos juntos de nuevo en 2023”

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, habló sobre la cercana renovación con el equipo de La Victoria, el bicampeonato conseguido con la llegada de Guillermo Salas y un posible retiro en el club íntimo.

”Todavía no he firmado la renovación con Alianza Lima, pero ya estamos al final de las negociaciones. Si Dios quiere, estaremos todos juntos de nuevo en 2023”, declaró a un medio deportivo.

Acerca del bicampeonato: ”Este campeonato fue diferente al otro, ya que teníamos la obligación y responsabilidad de salir campeón. Tuvimos momentos donde no estuvimos bien y parecía que todo se caía, pero pudimos encontrar la brújula y volvimos a ser ese Alianza que queríamos y necesitábamos”.

El atacante argentino continuó diciendo que ”’Chicho’ hizo ese cambio en el equipo y nosotros lo sentimos, lo tomamos de la mejor manera y por suerte llegamos a una buena final”. La importancia de la dirección técnica de Guillermo Salas: ”Desde el primer día llegó con mucho entusiasmo. Él esperó esta oportunidad y la aprovechó al máximo. Hizo las cosas bien desde el primer día, el grupo sabía que si no cambiabamos de actitud sería muy difícil conseguir lo que conseguimos”.

Respecto a sus años en el cuadro blanquiazul: ”Fueron dos años soñados. Justo hablaba con mi esposa de lo que significa Alianza para nosotros. Llegamos en un momento duro y así como abrazamos a Alianza, Alianza nos abrazó a nosotros. Fue una necesidad mutua por ambas partes y se hizo una complemetación espectacular”.

Por último, Barcos se refirió a un posible retiro en Alianza Lima: ”Espero no retirarme tan pronto, pero si se dá, lo haré aquí porque me dieron mucho en un momento difícil de mi carrera. Y si me toca retirarme aquí, lo haré feliz y de la mejor manera”.

Redactor: Diego Pecho