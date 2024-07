Hernán Barcos y su sentida despedida para Alejandro Restrepo

Hernán Barcos, le dedicó unas palabras de despedida a Alejandro Restrepo.

Una voz autorizada para alzar su voz y que sea escuchado por todos los medios e hinchas, es el delantero Hernán Barcos y este, le envió un sentido mensaje a su ex técnico, Alejandro Restrepo donde le agradece por todo lo vivido y le desea los mayores éxitos en su carrera profesional.

“Grande Ale, nos dejaste un legado, muchas gracias por tanto y perdón por tan poco, no te pudimos defender como merecían”, fueron las palabras sentidas del delantero aliancista. Es conocido el respeto que tenía el jugador por su ex técnico que, aunque los resultados no lo acompañaron, trabajaba de forma sincera.

Alejandro Restrepo, llegó a principio de año con la firme intención de cambiarle la cara al equipo íntimo que venía de perder la final contra Universitario de Deportes. En tienda íntima, impuso una novedosa estrategia a utilizar como el 3-5-2 pero no tuvo los interpretes necesarios para dicho esquema.

Todas son especulaciones pero es notorio la falta de comunicación con los directivos aliancista, ya que, el plantel íntimo fue armado muy desproporcionadamente, se tenía muchos delanteros del mismo perfil, en la defensa, adolecía de carrileros con llegada con peligro y arriba, las lesiones de Waterman y Sabbag, no pudo obtener la cuota goleadora que tanto esperaba de sus delanteros.

“Gracias por todo lo vivido y aprendido, sin dudas unos de los mejores que llegó a Alianza. Hasta pronto”, agregó Hernán Barcos. Ahora, el equipo aliancista quedará bajo el cargo de un DT interino que aún está por verse y rápidamente, deberán anunciar a su nuevo técnico. No hay más tiempo que perder.

Recordemos que, el martes 30 de Julio, Alianza Lima, enfrentará en condición de local, en el Estadio Alejandro Villanueva a Unión Comercio, donde, de manera urgente, deberá obtener los tres puntos y no dejar que los punteros el campeonato como ADT y Universitario de Deportes, se alejen mucho.