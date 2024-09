Hernán Barcos: “Yo no estaba al 100%”

El capitán de Alianza Lima, Hernán Barcos, habló en el post partido sobre el empate entre los íntimos y Melgar, en un duelo que se disputó como parte de la fecha 13 del Torneo Clausura en el Estadio Alejandro Villanueva. El experimentado atacante argentino se refirió al resultado obtenido y mencionó que aún les quedan 4 finales.

“Queríamos la victoria. Se trabajo para eso, hicimos una gran semana preparando el partido. Por ahí en el juego no salió lo que se trabajo, pero hay que seguir. Nos quedan 4 finales a nosotros y hay que jugarlas como tal, y tratar de ganar todos los partidos”, comentó el ‘Pirata’.

Hernán Barcos arrancó el partido desde la banca de suplentes y recién entro al césped a los 65 minutos del segundo tiempo, en reemplazo del delantero colombiano Pablo Sabbag. Sin embargo, no pudo darle la victoria a la hinchada aliancista como habitualmente lo suele hacer. De hecho, mencionó que no se encontraba al 100%. “Estuve mal varios días de la semana, pero me mantuve trabajando. Y bueno, Mariano (Soso) es el que decide y yo no estaba al 100% y necesita jugadores que sí lo estén y puedan aportar”, indicó Hernán Barcos.

También fue consultado por la competencia que mantiene con Paolo Guerrero, Matías Succar y Pablo Sabbag. “Muy bien, somos 4 delanteros, 5 con Kevin (Quevedo) que están peleando el puesto, con una convivencia sana que es lo más importante y el que juegue siempre intenta hacer lo mejor. Acá no es cuestión de competencia sino de tratar de ayudar a Alianza y a quién le toque lo va a hacer”, comentó el delantero argentino.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

El siguiente partido de Alianza Lima será fuera de Lima ante el UTC, en Cajamarca. El encuentro se disputará el próximo 18 de octubre, luego del parón por la fecha doble de Eliminatorias Sudamericanas.

