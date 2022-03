Hernán Lisi: “Después de la expulsión fuimos capaces de adaptarnos”

Hernán Lisi, entrenador de Deportivo Municipal, habló luego de la victoria de los Ediles frente a Universitario de Deportes por la fecha 5 de la Liga 1

No pudo. Hernán Lisi, entrenador de Deportivo Municipal, habló luego de la victoria de los Ediles frente a Universitario de Deportes por la fecha 5 de la Liga 1. Los goles de la Academia fueron anotados por Jorge Bazán y Roberto Villamarín (en contra), para la U acortó distancias Quintero.

Lisi dijo lo siguiente sobre la victoria de su equipo: “En la cancha, estuve incómodo con lo que podía suceder con el arbitraje. El rival cortó mucho el juego y me parece que esa sensación me costó mucho sacarla. Fue pensar de que podría ocurrir algo, pero no solo es con nosotros, sino lo que suceda en el fútbol”.

En ese sentido, añadió que: “Puede existir un error pero cuando uno tiene esa percepción de que algo puede suceder no está bien para el fútbol. El fútbol merece otra cosa”.

MUNI Y UN TRIUNFO PARA LEVANTAR:

Además, destacó la labor de su equipo: “Creo que sabíamos qué rival enfrentaríamos, tuvimos un primer tiempo muy aceptable, el segundo tiempo el intercambio de situaciones que se dieron benefició al rival. Jugó en un terreno donde se hace muy fuerte y nosotros con nuestras armas entendimos que debíamos defender el partido y tuvimos momentos importantes”.

Por último, expresó lo siguiente sobre la expulsión de Roberto Ovelar: “Después de la expulsión fuimos capaces de adaptarnos para poder sacar adelante y llevarnos el partido”.