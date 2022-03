Pratto: “De River me fuí por el desgaste de relaciones”

Lucas Pratto, delantero de Vélez Sarsfield de Argentina, habló de su sorpresiva salida de River Plate a finales del 2020

Lucas Pratto, delantero de Vélez Sarsfield de Argentina, habló de su sorpresiva salida de River Plate a finales del 2020. El “Oso” es ídolo del conjunto millonario, anotó goles claves para los logros más importantes del equipo. Como el tanto frente a Boca en la final de Madrid o ante Paranaense por la Recopa 2019.

Pratto dijo lo siguiente sobre River: “De Brasil no me fui muy bien, mismo de River. En River me tocó irme por el desgaste de relaciones pero eso no tiene nada que ver con el afecto que yo le tengo al club y a la gente que trabaja ahí”.

En ese sentido, añadió que: “Con Gallardo alguna vez nos cruzaremos y charlaremos, pero no hace falta tomar un café. Siempre tuvimos una relación de respeto, buena, y yo aprendí mucho tanto de él como de la gente que tiene alrededor”.

PRATTO Y RIVER, UNA GRAN HISTORIA:

Además, destacó que quiere quedarse en Vélez por mucho tiempo: “Yo cuando me fui de Vélez siempre dije que mi idea era volver pero iba a depender del club y ahora tuvo las ganas de que yo vuelva. Yo quiero quedarme mucho tiempo acá, por eso firmé por dos años y medio”.

Por último, expresó lo siguiente sobre su carrera: “Desde el primer día que llegué a Vélez me trataron muy bien. Nos hemos quedado a comer asados con la gente de mantenimiento, utileros. En un momento lo hacíamos una vez por semana y éramos como 15 jugadores comiendo con ellos, no yo solo. En los únicos lugares que encontré eso fue donde tuve grandes logros”.