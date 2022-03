Osvaldo: “Siempre fue difícil convivir con Maradona siendo Maradona”

Daniel Osvaldo, ex jugador de Boca Juniors y Juventus, habló de Diego Maradona y cómo se enteró de su triste fallecimiento

Osvaldo dijo lo siguiente: “Lo conocí porque mis representantes, el Vasquito Olarticoechea y Darío Decoud, me llevaron. Fuimos a la casa de los padres de Diego, que está a la vuelta de Segurola y Habana. No tenía idea a dónde iba. Había debutado hacía poco en Huracán y me dijo que llevara una camiseta de Boca. Abrió la puerta Diego y me puse a llorar”.

En ese sentido, añadió que: “Tengo una amistad de casi diez años con ella y fue quien me lo dijo. Me pidió que la acompañara y por supuesto estuve. Fue muy triste y todavía no me puedo sacar ese día de la cabeza, que nunca pensé que lo iba a ver ahí. Pero para mí, Diego es eterno”.

OSVALDO Y MARADONA:

Además, destacó que trató de comprenderlo siempre: “Siempre le exigieron que tenía que ganar el Premio Nobel de la Paz y ser un ejemplo y él siempre dijo que no quería ser ejemplo de nada. Que para ejemplo de padre están nuestros propios padres y que en todo caso sus hijas le tenían que recriminar algo. Siempre me puse en el lugar de qué difícil debía ser convivir con Maradona siendo Maradona”.