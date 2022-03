Zinchenko: “Si no fuera por mi hija estaría peleando”

Oleksandr Zinchenko, lateral del Manchester City de Inglaterra, manifestó que no participa activamente en la guerra debido a su familia

Oleksandr Zinchenko, lateral del Manchester City de Inglaterra, manifestó que no participa activamente en la guerra debido a su familia. El ucraniano reconoció que si no fuese por su hija estaría luchando al lado de sus compatriotas contra la invasión rusa.

Zinchenko dijo lo siguiente: “Seré honesto: si no fuera por mi hija y mi familia, estaría allí. Estoy muy orgulloso de ser ucraniano, y lo estaré el resto de mi vida. Y cuando estás viendo a la gente, cómo luchan por sus vidas… no hay palabras. Conozco a la gente de mi país, su mentalidad, prefieren morir y morirán”.

En ese sentido, añadió que lamenta que los jugadores rusos no se pronuncien: “Me ha sorprendido que nadie, ninguno de ellos haya hablado claramente contra la invasión”.

LA GUERRA ENTRE RUSIA Y UCRANIA:

Además, agregó que: “La mayoría juega en el equipo nacional y tienen muchos abonados en Instagram, Facebook, etcétera. Podrían por lo menos hacer algo para parar esta guerra, porque la gente les escucha, pero no lo hacen, hacen como si no existiera (la situación). No sé por qué”.

Por último, reveló cómo se enteró: “Mi esposa me despertó y estaba llorando. Estaba en shock. Me mostró los vídeos, las fotos de lo que está pasando ahora en Ucrania”.