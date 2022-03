Waldir: “Alianza no tiene equipo para la Libertadores”

Waldir Saenz, ex jugador e ídolo de Alianza Lima, manifestó que no cree que el cuadro blanquiazul tenga equipo para afrontar la Copa Libertadores

Waldir Saenz, ex jugador e ídolo de Alianza Lima, manifestó que no cree que el cuadro blanquiazul tenga equipo para afrontar la Copa Libertadores. El emblema aliancista expresó que Alianza no llegará a la final de la Copa ni trayendo a Paolo Guerrero.

Waldir dijo lo siguiente: “Si Paolo Guerrero llega, él no nos llevará a la final de la Copa Libertadores. Alianza Lima no tiene equipo para afrontar la Copa Libertadores. Hay que ser realistas. Soy hincha de Alianza y me gustaría que salga campeón del mundo pero si en el campeonato local no nos alcanza, qué podemos esperar”

El goleador histórico del club de La Victoria se refirió a las opciones de Alianza Lima de hacer un buen papel en la Copa Libertadores 2022. Las cuales considera que son muy pocas por no haber armado un equipo que pueda competir internacionalmente. Alianza disputará la Copa desde la fase de grupos, como campeón nacional.

ALIANZA Y UNA PRUEBA DE FUEGO:

Por otra parte, Alianza Lima tiene un duro partido ante Sporting Cristal. Ambos se enfrentarán este domingo 6 de marzo en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, por la fecha 5 de la Liga 1. Los dirigidos por Mosquera y Bustos están necesitados de un triunfo para meterse en la pelea por el campeonato.