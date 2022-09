Hernán Novick: “Tenemos la esperanza de ganar el Torneo Clausura”

“Nosotros tenemos la esperanza de ganar el Torneo Clausura. Sabíamos que estábamos lejos pero no era imposible y estos triunfos que venimos teniendo nos da la esperanza para poder continuar”, manifestó Hernán Novick a RPP.

Luego, agregó: “Sabemos que no podemos dejar más puntos en el camino y hay que encarar partido a partido. Creo que vamos agarrando más la idea del entrenador, sabemos a qué jugamos y eso lo estamos llevando por buen camino”.

Cuando fue consultado por Piero Quispe, Novick dijo: “Me llamó la atención desde los primeros entrenamientos que lo vi. Tiene unas características interesantes y estoy muy contento por él. Muchas veces he hablado con Piero Quispe, le dije que me hacía acordar a mí cuando empecé porque también me faltaba gol y eso va a ser muy importante en su carrera. Es algo que tiene que ponerse en la mente, llegar más al área”.