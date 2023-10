Hoy se celebra el día internacional del árbitro de fútbol

El 11 de octubre se fijó como la fecha en que se rinde homenaje al encargado de impartir justicia en el balompié.

Cada 11 de octubre se festeja en el mundo el Día Internacional del Árbitro de Fútbol. Una fecha muy especial para las personas que apostaron por ser los encargados de impartir justicia en el fútbol.

La razón y origen de esta fecha.

Se celebra un 11 de octubre porque se estima que la primera vez que hubo un juez en un partido coincidió con esta fecha. Por eso los árbitros de fútbol a nivel mundial la escogieron para conmemorar su día.

De esta manera, se rinde homenaje a la persona encargada de que se cumplan las reglas del juego durante el transcurso de un partido, establecidas por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA),

También tienen la responsabilidad de cronometrar la duración del partido de fútbol y dar constancia de todo lo ocurrido en él. El colegiado puede aplicar el reglamento antes, durante, e incluso después de un encuentro.

Antiguamente conocido como el “hombre de negro“, recibe el apoyo de dos árbitros asistentes, los cuales se ubican en las bandas. En el fútbol profesional existe además la figura del cuarto árbitro, sustituto de los otros tres hombres en caso de lesión, y encargado de ayudar al árbitro principal anotando los cambios, las amonestaciones y las expulsiones de los jugadores.

Hoy en día se agregó también los árbitros VAR, con la implementación de la tecnologia en el balompié, lo cual ha dado un nuevo punto de vista sobre la forma de impartir justicia en este deporte.

Texto del periodista mexicano Ricardo López.

El periodista mexicano, Ricardo López, escribió lo siguiente para celebrar el día del árbitro de fútbol.

“Los incomprendidos del fútbol hoy están de manteles largos. Esas personas que ejercen tan noble y hermosa profesión por amor al fútbol, quienes cada fin de semana sacrifican estar con su familia para estar en un terreno de juego y hacer lo que más les gusta, a esas personas que les llaman “árbitros“”.

“El enemigo número1 de los jugadores, el responsable de que un equipo no juegue bien o pierda un partido también festejan su día hoy 11 de octubre, quienes reciben gritos, insultos y agresiones“.

“Nadie sale con la intención de fallar un penal como tampoco ningún árbitro sale con la intención de equivocarse en las decisiones que toma, pero para todos los que no conocen y no han vivido el arbitraje siempre será el villano del cuento, no importa lo bien que lo haga“.

Leer más…