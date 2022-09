Hohberg: “Termino contrato a fin de año y todavía no me han comunicado nada por parte del club”

Alejandro Hohberg, volante de Sporting Cristal, reveló que la directiva celeste aún no se acerca para conversar sobre una posible renovación de contrato

Alejandro Hohberg, volante de Sporting Cristal, reveló que la directiva celeste aún no se acerca para conversar sobre una posible renovación de contrato. Cristal tiene la obligación de sumar en dicho terreno para no perder la punta del Torneo Clausura.

El ‘10′ del equipo celeste mencionó que aún no ha tocado el tema de su renovación. “Yo finalizo contrato a fin de año y todavía no me han comunicado nada por parte del club. Ahora me encuentro enfocado en esta recta final y todo el equipo se siente con confianza para lo que se viene. Llegado el momento seguro tendremos una conversación con la directiva”.

El volante, mencionó que “Todos queremos jugar lógicamente y en lo personal siempre quiero estar en el once. El colectivo siempre es importante, ya que cuando uno está afuera, siempre debe aportar donde le toque. Yo me siento cómodo. Es necesario estar unidos para potenciar las individualidades”.

EN BUSCA DEL TÍTULO NACIONAL:

Sobre el duelo ante el “Bi” dijo: “Es complicado enfrentar a Binacional porque es un buen equipo. La altura se nos hace difícil, ya que ellos de locales son fuertes y es una cancha complicada. Nosotros tenemos que hacer un partido inteligente y dejar que el rival no se sienta cómodo”.

Sporting Cristal se medirá ante Deportivo Binacional en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca. El encuentro arrancará desde las 3:30 de la tarde.

Redactor: JS.