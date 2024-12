Horacio Calcaterra aún recuerda el título del 2023

Horacio Calcaterra, jugador de Universitario, se refirió al título que más disfrutó junto al equipo y puso su enfoque en la Copa Libertadores

Tuvieron que pasar 10 años para ver nuevamente a Horacio Calcaterra defendiendo los colores de Universitario. Pero ni el mismo jugador se imaginó ser el protagonista de la final de vuelta ante Alianza Lima, en el 2023. En aquel partido su gol desde fuera del área significó el comienzo de un gran amor hacia el club de Ate.

Por tal motivo, Horacio Calcaterra se refirió al título que más disfrutó con Universitario durante su segunda etapa: “Cada título tiene su particularidad. Uno va creciendo y cambiando año tras año. El campeonato más importante fue el de 2023, por cómo lo vivimos, ante el clásico rival. Fue como sacarse una mochila grande”.

Luego indicó la manera en que le gusta ayudar al equipo dentro del terreno de juego: “Siempre trato de ayudar desde donde me toque. En cualquier posición del medio me siento cómodo, porque tienes la cancha de frente y muchas más posibilidades de pase. Juego fuerte, pero nunca he dañado a nadie, aunque no soy un especialista en marca”.

Asimismo, el mediocampista de Universitario se refirió a los nuevos refuerzos: “Son jugadores con experiencia, y lo importante es que quieran luchar por un puesto, llevarse bien con el grupo, que es muy sano y unido. Tenemos que ayudarlos y darles las herramientas para que se sientan cómodos”.

Finalmente, Horacio Calcaterra puso su enfoque en lograr pasar a la siguiente ronda de la Conmebol Copa Libertadores: “Creo que estamos enfocados en pasar de ronda, aunque nos tocan equipos complicados. Vamos a dar lo mejor de nosotros, sobre todo ser efectivos. Si llegas tres veces, tienes que hacer dos goles”.