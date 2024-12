Jean Ferrari seguirá siendo administrador de Universitario luego del comunicado de la SUNAT ante la situación

Universitario estuvo a un paso de entrar en una crisis administrativa con la salida del equipo de Jean Ferrari. Todo comenzó el jueves pasado a través de una conferencia de prensa hecha por el mismo club, en donde se pudo conocer las acciones tomadas por parte de la SUNAT en nombrar a nuevas personas al cargo de la Institución sin ninguna razón.

Sin embargo, José Artista, ministro de Economía y Finanzas, salió a declarar horas después ante lo sucedido: “El administrador de Universitario, el señor Ferrari, menciona que ha tenido acceso a una información sensible de la Sunat”.

“No entiendo cómo puede alguien salir a dar por hecho algún trascendido informal que haya recibido, pero hasta donde se sabe, y he consultado con el superintendente de Sunat, no hay absolutamente nada real detrás de ese trascendido, tras ese acceso a información sensible. Así que se quede tranquilo el señor Ferrari, que siga trabajando por el bien de la ‘U’”, agregó.

Por otra parte, el administrador de Universitario expresó su molestia por las acciones realizadas por la SUNAT: «yo creo que dentro de Sunat hay mucha corrupción, así como lo hay en Indecopi. Yo creo que en estos sectores hay gente muy corrupta y han visto en Universitario una plataforma muy atractiva, muy jugosa, porque ven cantidad de gente, ven plataforma política importante y por otro lado un gran negocio«.

Finalmente, la SUNAT se refirió al tema a través de un comunicado: «La comisión no se ha avocado, ni ha adoptado ninguna decisión, respecto de la situación del administrador provisional del citado club». De esta manera se puede dar por hecho la continuidad de Jean Ferrari en el equipo de Ate, dejando solamente un susto para los hinchas de Universitario«.