Néstor Lorenzo valora lo logrado en el 2024

Néstor Lorenzo, entrenador de la selección de Colombia, se refirió al rendimiento del equipo durante todo el 2024

A pocos días para que termine el 2024 hay un nombre en Colombia que ha podido devolverle la ilusión a toda la afición en poder volver a un Mundial. Néstor Lorenzo es la persona indicada para ver a una selección totalmente diferente a comparación del proceso anterior. Sus estadísticas transmiten una seguridad y confianza por parte de los jugadores convocados.

El técnico de Colombia pudo resaltar lo logrado en esta temporada: «Miro todo, como un proceso y no solo del 2024, sino desde que asumimos. Todo ha ido en crecimiento. El objetivo es sumar algo al juego del equipo, que eso dará una regularidad, constancia y un protagonismo. Lo importante es siempre sumar y aportar algo en el día a día«.

Puedes leer:

Luego Néstor Lorenzo añadió lo siguiente: «Fue intenso, de muchas emociones. Llegamos a lo más alto de América y después terminamos con los resultados en deuda. Merecimos un poco más en el remate, pero no se dio y el fútbol nos mostró la realidad, la cara que no gusta, de trabajar y merecer, pero no sumar».

Además, lamentó no haber podido quedarse con la Copa América de esta temporada: «Nos fuimos físicamente, nos costó, en especial en el alargue. De hecho, los jugadores que salieron estaban con calambres. Pasaron muchas cosas. Colombia jugó seis partidos en 20 días; mientras que Argentina lo hizo en 24 días, esa diferencia es mucho«.

Finalmente, se refirió a James Rodríguez: «Siempre les digo que no me voy a meter en su bolsillo; ahora, vayan a un fútbol competitivo y que el técnico te llame, pide y hable con usted. Siento que, justamente, en Rayo Vallecano pasó eso, que no fue el entrenador quien lo pidió, entonces hay una resistencia a que juegue más y se dificultan las cosas”.