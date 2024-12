Carvajal espera regresar para el Mundial de Clubes 2025

Dani Carvajal, defensor del Real Madrid, indicó lo complicado de superar una grave lesión en la rodilla y espera llegar al nuevo Mundial de Clubes

Justo Dani Carvajal sufrió una lesión grave, en el momento más importante a nivel individual de su carrera como futbolista profesional. El futbolista español se rompió los ligamentos cruzados, pero el defensor espera poder ser parte del nuevo Mundial de Clubes del siguiente año: “Mi objetivo es volver en el Mundial de Clubes. Me lo pongo como objetivo”.

Dani Carvajal explicó lo complicado que es recuperarse ante una lesión grave: “Siento que la rodilla se me destroza, hablando mal y pronto. Ha sido una lesión importante, pero son gajes del oficio y hay que afrontarlos siendo consciente de lo que tienes; pero con ilusión, ganas y a por todas. Esto es solo una piedra más en el camino”.

Puedes leer:

Además, el defensor del Real Madrid reveló haber recibido un mensaje de apoyo por parte del técnico del Atlético de Madrid: “Sí es verdad que hubo un mensaje que me sorprendió gratamente: el Cholo Simeone. Una persona que ama el fútbol y a quien admiro muchísimo, más allá de la rivalidad, obviamente«.

Luego elogió al entrenador argentino por la buena acción realizada y recordó el mensaje recibido como un momento importante durante su proceso de recuperación: “Creo que compartimos la visión de vivir este deporte con mucha emoción y recuerdo ese mensaje como un momento especial. Desde aquí le mando también un fuerte abrazo”.

Finalmente, Dani Carvajal no descartó jugar en el continente de Asia, con tal de no enfrentar al Real Madrid: “No me parecería descabellado acabar en Qatar. Ya he dicho que, si alguna vez salgo del Real Madrid, no jugaré en Europa; no competiré contra él ni en Champions ni en España”.