Huancayo se tumbó al Boys

Le ganó 1-0 y le cortaron la cabeza a Vivas. Julio César Uribe sería el nuevo entrenador.

Lo sufre el hincha rosado. En un partido discreto jugado en el Iván Elías Moreno de Villa El Salvador, Sport Boys fue derrotado por 0-1 ante el Sport Huancayo y se estanca en la decimosexta casilla del Torneo Apertura.

Sport Boys salió a buscar el partido desde el primer minuto por intermedio del argentino Claudio Villagra, pero su imprecisión terminaría por complicar a la “Misilera”. Huancayo también tuvo ocasiones claras como un tiro libre de Daniel Morales que pasó muy cerca del arco. Boys trataba de ponerse adelante con Sebastián Penco pero la fortuna parecía no estar del lado de los chalacos, además de que Federico Nicosia tuvo una gran actuación.

Boys no aprovechaba que la figura de Sport Huancayo, el paraguayo Carlos Neumann, no estuvo en su día y no tenía con qué hacerles daño. Quien sí pudo hacerlo fue el colombiano Jimmy Valoyes a los 58 minutos, quien añadió el balón tras un tiro libre de Morales, tras aprovechar el descuido de la defensa porteña.

Casi sobre el final, Valoyes pudo convertirse en villano luego de que el disparo de Luis Ramírez rebotara en su pierna, pero Nicosia logró salvar al “Rojo Matador”. Los huancaínos escalaron al quinto lugar con 18 puntos.

EL DATO

Se supo de buena fuente que los directivos habrían creído conveniente cesar a su técnico Marcelo Vivas y conversan ya con Julio César Uribe para que sea el nuevo entrenador de los rosados.

SPORT BOYS (0)

Jeremy Aguirre

—

Eduardo Uribe

Adán Balbín

Hansell Riojas

Pedro García

—

Luis Ramírez

Freddy Oncoy

Claudio Torrejón

—

Claudio Villagra

Walter Vásquez

Sebastián Penco

—

DT: Marcelo Vivas

—

SPORT HUANCAYO (1)

Federico Nicosia

—

Giancarlo Carmona

Víctor Balta

Jimmy Valoyes

Hugo Ángeles

—

Moisés Velásquez

Leonardo Villar

Daniel Morales

Marcos Lliuya

Carlos Ross

—

Carlos Neumann

—————-

DT: Wilmar Valencia

———————-

ÁRBITRO: Eduardo Chirinos

GOLES: 58’ Jimmy Valoyes (SH)

CAMBIOS: Josué Herrera x Claudio Villagra, Ignacio Huguenet x Freddy Oncoy, Piero Ratto x Eduardo Uribe, Manuel Tejada x Walter Vásquez, Luis Cáceres x Luis Ramírez (SBA). Charles Monsalvo x Carlos Neumann, Víctor Peña x Carlos Ross, Hervé Kambou x Leonardo Villar, Carlos Caraza x Daniel Morales, Ronal Huaccha x Marcos Lliuya (SH).

TA: Charles Monsalvo (SH).

ESTADIO: Iván Elías Moreno (Lima).

LA PALABRA

Wilmar Valencia (DT Sport Huancayo): “Esperamos que Alianza regrese con un triunfo de Venezuela y que el día sábado 19 con nosotros que cambie la historia. Ayer perdieron contra UTC y vamos a esperarlos bien preparados”.

Marcelo Vivas (DT Sport Boys): “Creo que hicimos un muy buen primer tiempo y parte del segundo tiempo bastante bueno. Lo más justo hubiese sido un empate, pero la justicia la hacen los goles”.