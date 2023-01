Hugo Sotil: “Seguro ya nos vamos a poner en contacto con la dirigencia y tengan la seguridad que estaré apoyando y viendo el equipo de ‘Chicho’ Salas”

Hugo Sotil, exjugador peruano, habló con un medio deportivo y aseguró su presencia en la ‘Tarde Blanquiazul’ y espera que los nuevos jugadores puedan marcar la diferencia para hacer un buen torneo internacional.

“De todas maneras, tengo que estar ahí. Seguro ya nos vamos a poner en contacto con la dirigencia y tengan la seguridad que estaré apoyando y viendo el equipo de ‘Chicho’ Salas y esperemos que los refuerzos vengan a aportar y hacer una bonita Copa Libertadores”, comentó Sotil.

Además, al ser consultado sobre si prefería avanzar el la Libertadores o conseguir el campeonato local, respondió tajantemente: “El cuatro ni el tercero ni el segundo vale. Que Alianza quede siempre en el número 1, no solo en el Perú, sino en la Copa Libertadores”.

Finalmente, recordó a Pelé en una anécdota cuando estaba en la selección peruana. “En el 70, cuando estábamos concentrados, nos sacan para una entrevista que estaba la delegación de Brasil que viajaba para el Mundial. A Pelé ya no lo querían en la selección de Brasil y le pregunto: ‘Edson, después del Mundial ya se retira…’. Y sus palabras me dice ‘Cholo, ¿qué cosa quieres? ¿ya me estás retirando? Yo voy a ser el mejor jugador del Mundial’. Dicho y hecho”.