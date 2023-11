La Selección de Montenegro, iba haciendo historia con un triunfo parcial por la mínima pero la reacción hungara no tardó y acabó con toda posibilidad balcánica en la Eurocopa de Alemania.

Hoy por la última fecha de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, el Grupo G se encargó de ser los primeros en terminar los procesos clasificatorios, en el Puskas Arena de Budapest, el combinado de Montenegro empezó ganando por la mínima, tras un tanto de Slobodan Rubezic con asistencia del recordado Stefan Jovetic.

Esa victoria parcial le estaba dando el pase directo a los Balcanes, ante el triunfo parcial de Bulgaria ante sus vecinos de Serbia (2-1) parecía que Montenegro daba la sorpresa de la jornada hasta que en el segundo tiempo, los locales reaccionaron con un doblete del centrocampista del Liverpool Dominik Szoboszlai, con 2 goles en 2 minutos para los magiares, seguido de un último tanto de Adam Nagy para liquidar el partido, sumado al gol de Serbia departe de Srdan Babic (2-2) en el otro encuentro para empeorar las cosas.

Los dirigidos por el italiano Marco Rossi cerró a lo grande su fase de clasificación, con el pasaporte de la fase final del torneo en la mano y con un triunfo que le deja primero del grupo, Montenegro, con el defensa del Atlético Madrid, Stefan Savic en su once, falló.

Pero no todo está perdido para Montenegro, ya que por el momento está clasificado a los Final Four de repesca donde buscará el boleto a la Eurocopa, donde no la tendrá para nada fácil ya que si quieren ir a Alemania, tendrán que ganar su puesto a través de una semifinal y final

🇭🇺 | #Hungary’s Dominik Szoboszlai vs. Montenegro: – 90’ minutes played

– 2 goals

– 4/5 successful dribbles

– 122 touches

– 88% pass accuracy

– 3 key passes

– 5 accurate crosses

– 6/7 accurate long balls

– 11/15 ground duels won

– 2/3 aerial duels won (1/2) pic.twitter.com/tsTo1G98wY — Liverpool Fabric (@liverpoolfabric) November 19, 2023

LEER MAS: