Independiente demandará a Martín Cauteruccio por 5 millones de dólares

Independiente pedirá a Cauteruccio que pague la cláusula de rescisión, ya que se ha declarado libre cuando su contrato seguía vigente.

Después de las primeras dos jornadas de la Liga 1 Te Apuesto, Sporting Cristal emergió como el líder con seis puntos y nueve goles a su favor. Una figura clave en este excelente comienzo fue Martín Cauteruccio, quien anotó cinco veces, incluyendo un hat trick contra ADT y un doblete frente a Sport Boys.

Su próximo desafío será contra Cienciano en el estadio Garcilaso de la Vega, donde el equipo de Enderson Moreira ya está trabajando para asegurar un resultado positivo y mantener su posición en la cima.

Sin embargo, además de este partido, en las instalaciones del club peruano, Sporting Cristal, también se está discutiendo sobre el interés desde Argentina en el goleador del equipo.

Independiente, equipo donde el uruguayo jugó hasta el final de 2023, optó por entablar una demanda de cinco millones de dólares contra ‘Caute‘ después de que firmara con la institución peruana mientras aún tenía contrato con el club argentino.

Según TyC Sports, la ruptura de la relación con el club de Avellaneda no solo se debió a la deuda pendiente del delantero.

Sin embargo, Cauteruccio afirmó en RPP que “Independiente tiene una deuda conmigo. De acuerdo con lo que manda el convenio colectivo de trabajo, el día 14 de diciembre me di como jugador libre por falta de pago. Hice la intimación y después de 48 horas no recibí nada, por lo que me di como libre”.

La postura de Independiente es que, aunque Martín Cauteruccio notificó su solicitud de pago, no debería haberse declarado libre ni firmado con otro club, ya que aún tenía un contrato vigente con ellos hasta diciembre de 2024. Por esta razón, han decidido tomar acciones legales y exigir el pago de la cláusula de rescisión.