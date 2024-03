Inesperado: Hernan Barcos tendría que desalojar su cafetería.

Se ha informado que al parecer Hernán Barcos podría verse obligado a abandonar el local de su negocio antes del 4 de marzo.

Hernán Barcos está experimentando un excelente momento con Alianza Lima en la Liga 1 2024. Sin embargo, algo que va más allá del ámbito futbolístico ha sorprendido tanto al delantero blanquiazul como a sus seguidores.

Se ha divulgado que Hernán Barcos, junto con su socio, recibió una notificación para desalojar el local donde opera “La Porteña” debido a un litigio legal entre los propietarios.

La jueza Sonia Gaspar Pacheco, del Primer Juzgado Civil de Lima, ha ordenado que después del 4 de marzo se desaloje parte del terreno matriz, lo que implicaría que Barcos tendría que buscar una alternativa para continuar con su negocio gastronómico.

Sin embargo, durante una entrevista en América TV, Hernán Barcos desmintió esta información, asegurando que su negocio no cambiará de ubicación y que continuará funcionando con normalidad. Afirmó que no ha recibido ninguna notificación al respecto y que, según la dueña del local, el problema legal concierne al local contiguo, no al suyo.

“No tengo ningún problema. Se apegan a noticias falsas. Yo no tengo ninguna notificación. La dueña del local me dice que el problema es con el local de al lado, no con el mío. Por ahora estamos tranquilos” indicó.

Es importante recordar que Hernán Barcos, junto con sus socios, inauguró el restaurante “La Porteña” en agosto de 2023. Este emprendimiento gastronómico ha sido bien recibido por los comensales, quienes muestran un gran aprecio por el jugador argentino. El local, ubicado en el concurrido distrito de Miraflores, ha sido muy popular, con largas filas de personas esperando para disfrutar de sus servicios.