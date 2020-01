“Intentamos jugar y lo hicimos bien”

Pérez afirma que seguirán trabajando para corregir detalles

El técnico de la ‘U’, Gregorio Pérez, no ocultó su felicidad por la clasificación a la segunda fase, donde enfrentarán a Cerro Porteño. “Estamos contentos por la disciplina táctica del equipo. Tuvimos opciones para estar más tranquilos. El rival jugó mejor por momentos”, aseguró Pérez.

También, señaló que el triunfo no les impide seguir trabajando y corrigiendo cosas. “Logramos una clasificación que realmente nos deja tranquilos para seguir trabajando. Había mucha incertidumbre no con el equipo, sino que no se tenía la fortuna de continuar en alguna Copa y eso se palpaba”, finalizó.