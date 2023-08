Inter derrota al PSG en amistoso jugado en Japón

Inter de Milán anotó dos veces al final de la segunda mitad para remontar y vencer el martes 2-1 al Paris Saint-Germain en un amistoso de pretemporada en Tokio.

Vitinha le dio al PSG la ventaja al comienzo de la segunda mitad, pero los goles de Sebastiano Esposito y Stefano Sensi en los últimos 10 minutos le dieron la victoria al subcampeón de la Liga de Campeones.

Neymar estuvo entre los suplentes del PSG pero no salió desde el banquillo, el brasileño no juega desde que se lesionó el tobillo derecho en febrero.

Fue el último partido de la visita del PSG a Japón, que se ha visto ensombrecida por la omisión del delantero superestrella Kylian Mbappe. Mbappé se quedó fuera de la convocatoria la víspera de la salida del PSG, lo que puso en duda su futuro en el campeón francés.

El PSG empató 0-0 con el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo en su primer partido en Japón, antes de caer 3-2 ante el Cerezo Osaka de la J-League. Ahora viajará a Corea del Sur para enfrentarse al Jeonbuk Hyundai Motors de la K-League.

El PSG comienza la nueva campaña de la liga francesa en casa ante el Lorient el 12 de agosto. Dominó las etapas iniciales y tuvo mala suerte cuando Marco Asensio golpeó el poste y vio el rebote volar directamente a los brazos del portero del Inter, Filip Stankovic.

PSG 🇫🇷 volvió a caer y ya son tres partidos seguidos sin triunfos en la pretemporada:

↔️ 0-0 vs Al-Nassr

❌ 2-3 vs Cerezo Osaka

❌ 1-2 vs Inter Milán

¿Lo ves como candidato para la próxima Champions League? pic.twitter.com/ZZkk9K5zTv

