¿Traición de Lukaku al Inter de Milán?

El Inter de Milán ya no fichará al delantero belga, Romelu Lukaku. Esto debido a que Lukaku estaría negociando también con la Juventus

La institución ‘Nerazzurri’ está muy enojada con Romelu Lukaku al tener conversaciones con la Juventus. Lukaku todavía pertenece al Chelsea que tenía avanzado el traspaso del belga al Inter de Milán. Y tras la salida del delantero centro, Edin Dzeko, parecía que Lukaku se vestiría con la camiseta del Inter una temporada más. No obstante, los ‘Neroazzurris’ se enteraron de las negociaciones de Lukaku con la Juventus.

Estas inesperadas negociaciones habrían sido el detonante para que la relación de Lukaku con el Inter de Milán se terminara definitivamente. Dos temporadas atrás el atacante belga de 30 años se despidió del club italiano para fichar por el Chelsea. Esto a pesar de prometer quedarse más tiempo jugando con el Inter. Regresó a Italia en calidad de préstamo esta temporada, tras fracasar con el Chelsea y salir por la puerta de atrás.

Sin embargo, con el Inter de Milán, Lukaku tuvo buenos momentos que convencieron a el ‘Biscione’ de ficharlo procedente del Chelsea. Se supone que la intención de Romelu era quedarse en San Siro donde mostró su mejor nivel. No obstante, el jugador belga pensó que no habría problema en negociar también con la Juventus, uno los grandes rivales del Inter. Es así que en Milán se decidió no tolerar la actitud de Lukaku y no comprarlo al Chelsea para recuperar al atacante zurdo.

El Inter de Milán estaba dispuesto a pagar 35 millones más 5 en variables. Ahora que se retiraron de las negociaciones con el Chelsea, Lukaku tendrá que aferrarse a jugar en la Juventus. Sin embargo, la posible llegada del internacional con Bélgica dependerá de la salida de Dušan Vlahović. El PSG estaría interesado en el serbio Vlahović. Mientras tanto, el Inter tendrá que conseguir ahora a otro delantero centro.