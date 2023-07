Dura sanción para dos jugadores de Universitario

José Carvallo y Roberto Siucho fueron suspendidos en la Copa Sudamericana. Tras los incidentes del partido de la Universitario vs Gimnasia

Las sanciones a los 2 jugadores de Universitario fueron impuestos por la Comisión Disciplinaria de CONMEBOL. El arquero de 37 años, José Carvallo está suspendido por 8 partidos, tras agredir a un jugador de Gimnasia. En el término del partido de Universitario contra el cuadro argentino, Carvallo dio una patada a un rival. Aunque la falta era dirigida a otro jugador, el guardameta de Universitario no controló su reacción.

Por otro lado, el atacante de 26 años, Roberto Siucho, está sancionado, pero no por 8 encuentros. El organismo de la CONMEBOL decidió sancionarlo con solo 4 partidos. Siucho no jugó el partido contra Gimnasia y Esgrima. Sin embargo, donde sí estuvo presente fue en las peleas al final del compromiso jugado en Lima.

La CONMEBOL anunció las sanciones a José Carvallo y Roberto Siucho con este comunicado:

“Se resuelve suspender al jugador José Aurelio Carvallo Alonso por 8 (ocho) partidos, incluyendo el partido de suspensión automática ya impuesto. La presente sanción se deberá cumplir conforme a lo dispuesto en los artículos 70 y siguientes del Código Disciplinario de la CONMEBOL”.

“Contra esta decisión cabe recurso ante la Comisión de Apelaciones de la CONMEBOL en el plazo de 7 (siete) días corridos contados desde el día siguiente a la notificación de los fundamentos de esta decisión conforme al Artículo 64.1 del Código Disciplinario de la CONMEBOL”.

Por lo pronto, el equipo dirigido por el estratega uruguayo, Jorge Fossati, se prepara para el partido de vuelta contra el Corinthians. Los ‘merengues’ no pudieron ganar en la ida y perdieron por 1-0 en Brasil. El partido en Lima se jugará el martes 18 de junio a las 7:30 p.m. hora peruana y Universitario no podrá contar con José Carvallo. Además, de no tener a su arquero titular, la ‘U’ tendrá que pagar 18 mil dólares.