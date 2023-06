Irán vence a Yemen y se clasifica al Mundial Sub 17

Después de unos largos 120 minutos en ronda de cuartos terminara sin goles en el Estadio Thammasat en Pathum Thani, Tailandia. Los iraníes superaron a una relevante selección de Yemen bajo los 12 pasos.

El arquero Arsha Shakouri fue el héroe, tapó dos de los lanzamientos de penalti de Yemen cuando Irán reservó no solo un encuentro de semifinales con Japón o Australia, sino también su boleto para al Mundial Sub 17 en Indonesia.

Los iraníes comenzó la campaña con una victoria por 6-1 sobre Afganistán en el Grupo B, pero no logró un empate sin goles contra Qatar. El equipo de Hossein Abdi derrotó a Corea del Sur 2-0 en su último partido de grupo y avanzó a los cuartos de final como primer equipo.

Por el mismo torneo se define al siguiente clasificado hoy, entre la local Tailandia y el combinado de Corea del Sur. Mañana se medirán Japón y Australia al igual que Arabia Saudita frente a Uzbekistán para completar la lista de clasificados al Mundial de la categoría.

✨ 𝑸𝑼𝑨𝑳𝑰𝑭𝑰𝑬𝑫 ✨

🇮🇷 IR Iran advance to the semi-finals and reach their 5th #FIFAU17WC after beating Yemen 4-2 on penalties!#AFCU17 pic.twitter.com/zrrPnmcn8y

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) June 25, 2023