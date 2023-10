Ivan Rakitić mostró molestia y hace comentarios críticos al Sevilla

Ivan Rakitić, que jugó ayer con el club español, mostró su disconforme

Ivan Rakitić tuvo críticas para el Sevilla, que el día de ayer, en condición de visita, logró un empate 2 a 2 frente al Cádiz.

El futbolista originario de Croacia compartió su descontento tras el primer tiempo jugado por la escuadra sevillana, en la cual estuvo con el marcador en contra por 2 a 0, tras intentar salir jugando en situaciones en las que se podía salir de otra forma. Mencionada falla de intento de juego ha sucedido en otros cotejos, por lo que han perdido puntos importantes.

Estos fueron los comentarios del experimentado jugador de treinta y cinco años, el cual es uno de los referentes en el equipo español.

“Otra vez cara de tonto, otra vez enfadado y otra vez la vuelta a la misma tontería. Tenemos que ser sinceros ante todo con nosotros mismos. No podemos empezar un partido así. Esto es la Liga y no se permite bajar el nivel ni un 5%. No sé, igual nos tenemos que meter una hostia entre nosotros para espabilar y para entender que así no puede ser. Me parece muy bien la intensidad para dar la vuelta, pero eso tiene que ser desde el primer minuto, no desde el minuto 20 ó 25 cuando ya van 2-0. Estamos muy enfadados de empezar así el partido, estoy orgulloso del nivel y de la manera de dar la vuelta, pero también tenemos que tener más tranquilidad, buscar más y crear más ocasiones”, dijo el veterano futbolista”.

Al croata le consultaron si deberían volver a salir jugando con el esférico y éste respondió que “no, eso es cosa de nosotros, tenemos que entender que no nos puede pasar, otro empate más y ha sido un partido para poder llevarnos los tres puntos. Veníamos de dos partidos muy buenos, pero no puede ser que elijamos los partidos cuándo hay que ir a tope y cuándo no”.

No obsntante, el cuadro vasco pudo reponerse del adverso resultado e igualó con dos tantos a los dos goles encajados en portería propia.

