Además de Messi, fueron premiados Emiliano Martinez y Aitana Bonmati.

Leo Messi fue premiado con el Balón de Oro 2023. Esta es la octava ocasión en su carrera. El astro de la selección argentina redondea de la mejor manera una temporada en la que logró ser campeón del mundo para darle la tercera copa del mundo a Argentina.

Es por ello que entre sus palabras al recibir el Balón de Oro, resaltó: “Obviamente compartir con mis compañeros de la selección este premio”

Palabras de un emocionado, pero sobrio Messi.

Messi comenzo con palabras de agradecimiento. “Soy un agradecido de la carrera que tuve y que me tocó vivir. Tras haber ganado la Copa América y el Mundial me cerraron muchas cosas, como el sueño de ser campeón del mundo y de levantarme de los tropiezos. Tenía todo, pero me faltaba el más importante. Jugar al fútbol es lo que me gustó desde antes de esa foto (de pequeño con una copa) y por eso decía que estoy disfrutando, como si fueran los últimos años“.

Respecto de Maradona y su asistencia a las ediciones anteriroes de esta gala, indicó: “Era lo que le gustaba a él, el ambiente futbolero. En las últimas galas estuvo presente y venía más seguido porque anteriormente por distintas situaciones no estaba. Que estuviera Diego presente en estos eventos era un plus muy lindo”

Finalizó su breve discurso sobre el oresebte y futuro de su carrera. “Me sorprendió mucho el tema del Mundial, las ganas que tenía la gente de que fuera campeón del mundo. No me acostumbro a la galas, a los premios, con el último (Balón de Oro) me siento más suelto, más tranquilo, disfrutando todo de otra manera. No sé si es mucho o poco lo que me queda, después de la carrera que tuve me queda seguir disfrutando, amando lo que más me gusta hacer, disfrutándolo desde otro lado. Lo vengo diciendo, quiero seguir disfrutando, lo que dé, mientras esté bien físicamente y pueda seguir compitiendo. No puedo decir el número porque no sé lo que puede pasar mañana, pero ojalá sea mucho tiempo. Es lo que sé hacer y lo que más me gusta”.

Otros premiados.

Entre los futbolsitas premiados, destacaron Emiliano “El Dibu” Martínez como el mejor arquero y Aitana Bonmati como la mejor jugadora del mundo.

Leer más…