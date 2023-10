Lionel Messi ganó el Balón de Oro y declaró como muestra de gratitud

Lionel Messi ha ganado más de cinco premios del mencionado tipo

Lionel Messi el día de hoy ganó su octavo Balón de Oro y tuvo declaraciones de agradecimiento. La ceremonia de dicha condecoración fue celebrada en Francia.

Luego de ser otorgada la distinción al astro argentino, el “10” se refirió a las personas que lo apoyaron al ganar el galardón dorado. Siguió expresando que “quiero compartirlo de mis compañeros de la selección, este premio viene de allí y aquí estamos en representación de todos. Esto es un regalo para todo el grupo y la gente de Argentina”. Aun con la emoción del momento, Leo no se quiso “olvidar de Haaland y de Mbappé, que tuvieron un año increíble. Haaland consiguió todo y no tengo duda que en los próximos años se van a hacer con el premio. Veo muchos jóvenes, hoy estoy del otro lado pero no tengo dudas de que voy a disfrutar del fútbol con lo que veo. He tenido la suerte de estar muchos años en esta gala, los jugadores se van renovando pero el nivel no baja nunca”.

Además, por el onomástico de Diego Armando Maradona que es el hoy, Lio le dedicó unas palabras.

“Quiero hacer una mención a Diego. Hoy es su cumpleaños y creo que no hay mejor lugar que para desearle un feliz cumpleaños. Aquí, con gente que le gusta el fútbol. Esto también es para vos Diego, lo comparto contigo y con toda Argentina”.

De la misma manera mostró agradecimiento para todas aquellas personas seguidoras de él, “hacer una mención especial a toda la gente que me ha seguido y por el deseo que pudiera cumplir mi sueño de ser campeón del mundo, el único que me faltaba”. Fue muy especial que gente de diferentes nacionalidades quisieran que Argentina ganara el Mundial”.

Asimismo, destacó a una parte fundamental de su vida, su familia.

“Me han acompañado toda mi carrera, han estado en mis malos momentos y me han ayudado a cumplir todos mis sueños. Sin ustedes no hubiese sido posible”.

También aclaró refiriéndose a los premios que “todas son especiales. Siempre dije que los premiso importantes eran los colectivos y que de la mano vienen los individuales. Aquí hay muchos jugadores del City, que consiguió todo. Es especial tener estos reconocimientos pero siempre son secundarios”.

