Javier Arce: “El equipo no es que ande jugando mal, pero viene ajustado por los resultados que no se han venido dando”

Javier Arce ante el partido ante San Martín: “El equipo no es que ande jugando mal, pero viene ajustado por los resultados que no se han venido dando”

Javier Arce, técnico de Carlos Stein, destacó el empate conseguido la fecha pasada ante Atlético Grau y manifestó que los ayuda en lo anímico. En entrenador habló de lo que será el partido ante San Martín por la fecha 15 del Torneo Clausura.

“Indudablemente es una situación bastante difícil, el empate con Grau viene bien, es un punto de visita que ayuda en números y también en lo anímico. Nosotros veníamos de partidos bastante difíciles y complicados. Yo llegué para el partido con Alianza, perdimos 2-1 con jugadas muy polémicas, igualmente con Cantolao hubo un penal. El equipo no es que ande jugando mal, pero viene ajustado por los resultados que no se han venido dando”, dijo a un medio local.

Agregó: “Mañana es un rival directo como San Martín, esperamos sacarlo adelante y a partir de ahí seguir afrontando cada partido”.

Sobre lo ocurrido en ese partido contra Alianza comentó: “Yo fui directo en ese partido contra Alianza, no nos cobraron a favor dos penales y luego el penal a Alianza no fue, nos sentimos perjudicados igualmente en el partido contra Cantolao. No es una queja pero sí siento que nos han perjudicado, ojalá algún día nos premien y podamos ganar un partido con un penal”.

“El equipo ha jugado bien, contra Alianza lo jugó bien, futbolísticamente el equipo ha mejorado pero hay inconvenientes de fin de temporada como jugadores lesionados, suspendidos, estamos pasando por esas dificultades pero considero que como equipo hemos mejorado”, aseguró.

Finalmente se refirió a si los equipos los ven como rival fácil. “Me ha tocado en algún momento estar arriba e igual hay que jugar con el mismo compromiso. Si nos ven así, indudablemente nos beneficia. Hay que ser muy cautelosos porque cada partido es una historia diferente”.

Redactor: Diego Pecho