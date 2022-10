Juan Morales: “Por fallas puntuales perdemos el partido. Solo queda darle vuelta a la página y trabajar porque se viene Huancayo”

Juan Morales hizo una autocrítica luego de la dura derrota ante Melgar y señaló que Ayacucho FC pagó caro los errores que cometieron. Además, aseguró que tienen que pasar el mal sabor rápido y pensar en lo que se les viene. El equipo ayacuchano tendrá que jugar de visita ante Sport Huancayo por la fecha 16 del Torneo Clausura .

“Por fallas puntuales perdemos el partido. Solo queda darle vuelta a la página y trabajar porque se viene Huancayo. Ya no queda pensar en el resultado, solo trabajar y apuntar a lo que viene”, comentó Morales al final del partido.

Por otro lado, no cree que la presión por la lucha del descenso les esté pesando. “Acá todos somos profesionales, la presión creo que no influye en nadie, hoy el resultado no se dio. Sabíamos que teníamos que hacer un partido inteligente. Por errores puntuales lo perdimos, pero tenemos que seguir adelante, no queda de otra”.

Finalmente, reitera que comenzaron haciendo un buen partido, pero el primer gol cambió el desarrollo. “Hicimos un buen primer tiempo, pero al empezar el segundo tiempo ellos encontraron un gol y eso hizo que se abra el partido”.

Redactor: Diego Pecho