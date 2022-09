Javier Arce: “Ya quisiera que nos cobren con tanta facilidad penales”

El entrenador de Carlos Stein, Javier Arce, habló luego del encuentro ante Academia Cantolao por el Torneo Clausura de la Liga 1

El entrenador de Carlos Stein, Javier Arce, habló luego del encuentro ante Academia Cantolao por el Torneo Clausura de la Liga 1. El cuadro carlista no encuentra rumbo y sumó su tercera derrota consecutiva en el campeonato. Además, se sigue complicando con la zona de descenso en el acumulado,

“Fue un partido bastante disputado, especialmente en el primer tiempo, de ida y vuelta. Los dos generamos nuestras situaciones. De pronto pudo estar para cualquiera, pero así es el fútbol”, comentó Arce para GOLPERU.

LA RECTA FINAL DEL CLAUSURA:

El entrenador de Carlos Stein también le dejó un recado sobre el arbitraje. “Ya quisiera tener la fortuna que nos cobren con tanta facilidad penales. He estado revisando el video del primer penal que nos cobran y no hay penal. Nunca le toca Mesones a D’Arrigo. Es lamentable. Me parece mal ese primer penal que cobran”.

NO SUMÓ EN LA ALTURA:

Cabe destacar que, tras este resultado, el equipo del estratega nacional se quedó en 4 unidades, rozando los últimos puestos de la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Además, en el acumulado continúa último con 16 unidades. Por el momento, estaría descendido a la segunda división el próximo año.