JEAN ACEVEDO: “El fútbol está sucio”

“Apoyé que siga Lozano porque creí que era lo mejor pero me arrepiento”.

ENTREVISTA

La Oral Deportiva – Radio Ovación

(Especial para Todo Sport)

¿Cómo se entera sobre este amaño?

El 4 de enero por algunas personas y el Twitter. Me quedé indignado y se lo comunico al presidente Agustín Lozano, quien me dijo que tomaría cartas en el asunto. Luego me llamó el señor Sulca de CONAR, me pidió lo que había obtenido y se los envié. El 6, Juan Merino Aurich, lo confirma desde su celular.

Lo del celular confirma lo que ya estaba enterado.

Investigamos y deducimos que todo es conforme. Lo vamos a hacer ver en su oportunidad.

¿Cuál es su posición del futuro del fútbol peruano después de esta mala experiencia?

Quiero descartar tajantemente que pido que se le quite el título a Alianza Atlético. El arreglo a Santibáñez es evidente. Tengo que recurrir a la vía penal, porque en esa vía sí pueden hacer el chequeo de los celulares y encontrarían la verdad.

¿Está documentado?

Claro. Cuando el señor Santiváñez saca el comunicado diciendo que yo he tenido problemas con algunos FIFA, miente, porque recién tengo un año en la Liga 2. Si el señor dice que él mantiene silencio porque los árbitros no pueden hablar, no tiene sustento y no se defiende de las acusaciones.

Si no se defiende con uñas y dientes, algo pasa. ¿No le parece?

Eso es lo sospechoso. He decidido ir a la vía penal porque tuve una reunión con Ángel Suárez, de la Comisión de Ética, todo de manera informal. Él tenía que tomar cartas en el asunto.

¿Qué le dijo Suárez?

Me dijo si le podía enviar las pruebas. Se las di y luego me llama diciendo que estaba en Chiclayo. Ahí me di cuenta que verdaderamente esto no va a llegar a más. Están esperando que la prensa se canse de hablar.

¿Y qué le respondió usted?

Que no iba a participar en ese circo y cuando veo el comunicado el domingo de Santibáñez, decido irme a lo penal. A mi gerente deportivo le dijo sutilmente que no vaya a lo penal y que esperemos la investigación deportiva.

¿Lo tomó como un chantaje?

Ya viene el amedrentamiento. Por eso es que algunos dirigentes, jugadores o clubes se callan.. Si a mí me tienen que suspender que lo hagan.

Es un acto de valentía

Haya que sentar un precedente. Ellos no son omnipotentes. Yo no vivo del fútbol, sanciónenme, si quieren.

Es una verdad irrefutable, Jean.

Dígame usted, cuántos del Directorio de la FPF han tenido un club y han invertido un solo sol en el fútbol.

Son cómplices, ¿no?

Lozano me dio a entender que no iba a pasar nada.

¿Usted cree que hay mafia?

Claro. El partido se amañó por 50 mil soles, lo dicen los audios, pero aparte ellos sacaron 20 mil más y el señor Merino Aurich hace una apuesta y supuestamente Santibáñez lo felicita por haberla ganado.

El señor Suárez está nombrado para defender al fútbol.

¿Quién me asegura que por hacer esta denuncia este año a mí no me sepulten?

¿Cómo se siente?

¿Yo qué le digo a mis menores? Rómpete el lomo pero siempre hay que tener una inversión porque con lo deportivo solamente no llegamos.

¿La llamada informal que le hace el señor Suárez en Chiclayo es para tratar el tema?

Él me dijo que estaba ahí y que al día siguiente salía su vuelo a las 4:30 de la tarde. Le pregunté si no podía venir él y me dijo que no porque no me conoce. Si él está haciendo una investigación seria, viene al lugar.

¿Ya hicieron la denuncia penal?

Los abogados en Lima ya la están preparando. Me sancione o desafilie la Federación a mi club, la denuncia penal sigue porque les voy a demostrar a esos sinvergüenzas que no se saldrán con la suya.

¿Qué cargo tiene el que llamó a su gerente deportivo?

Es Luis Gonzales. Es de la Federación.

El señor Víctor Villavicencio, tiene muy buena imagen, ¿Le ha hablado de esto?

No. Conmigo no se comunican, solo lo hacen con mi gerente.

¿Y qué le dicen a su gerente?

Piénsalo bien que la institución puede ser sancionada.

¿Irá hasta las últimas consecuencias?

Claro. Ya logré hacer un contacto con la persona de todos esos audios. Y le diré a la Fiscalía quién es, se van a sorprender. Lamento haberle dado mi voto al señor Lozano.

¿Qué lo motivó a apoyarlo?

Las tres veces que fui a su despacho, lo veía una persona en quien se podía confiar. El problema fue cuando le señalé algunas cosas y dijo que había que verificarlo.

Cualquier presidente de Federación lo llama al señor Suárez y le dice “Escuche esto”. Si no ha habido esa actitud, él es parte del problema y de la mafia.

Yo como presidente de FPF le diría que vayan de emergencia en mi despacho. Pero, ¿qué han hecho?

¿La denuncia penal a quién y ante quién es?

A todos los implicados y resulten responsables. Aquí no solo ha habido un amaño o unas apuestas, sino un perjuicio institucional.

¿Algunos presidentes de clubes han sido solidarios con usted?

Ninguno. Solo el señor Freddy Ames que está asqueado por esto. Hay dirigentes que no se meten por temor a ser sancionados. Tenemos que unirnos para que el fútbol sea limpio, sino nada va a cambiar. No voy a agachar la cabeza.

¿Quién le proporcionó los audios?

Tengo que reservarlo. A los jugadores los protege la Agremiación y a los dirigentes quién los ampara

¿Y qué dice Arturo Sánchez presidente de la Liga 2?

Lo llamé hace 10 días atrás pero hasta ahorita no veo nada. Igual sé que es una lucha individual mía, no por perjudicar a Sullana, porque ya están en Primera, sino que no le vuelva a pasar esto a otro.