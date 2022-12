Jean Ferrari: “Hago un llamado a la FPF para que se crean reuniones de diálogo”

El administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, se refirió a la incertidumbre que existe en el fútbol peruano tras la advertencia de la FPF a los clubes

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) se pronunció por medio de su vocero legal, Carlos Caro, y aseguró que aquellos clubes que renueven el vínculo de sus derechos audiovisuales con el Consorcio Fútbol (GOLPERU) podrían quedar fuera de la Liga 1. Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, se refirió al tema.

“Lo que menos debería suceder es la falta de diálogo. Esta falta de diálogo lleva a generarse conflictos inacabables. Hoy el fútbol peruano vive una incertidumbre ya establecida a raíz de este problema. También vive un problema de crecimiento porque los clubes no cuentan con un soporte profesional y falta de estructuras”, dijo Ferrari para GOLPERU.

Además, mencionó: “Esto que se está originando agudiza la problemática, por lo que hago un llamado a la FPF para que se creen estas reuniones y se puedan llegar a estos acuerdos para beneficio de los clubes”

“Ya lo dijo la SAFAP, sin futbolistas no hay fútbol. Sin clubes no hay fútbol. Hay que poner las barbas en remojo y bajar las revoluciones. Busquemos mesas de diálogo y encontremos solución a los problemas que se vienen presentando. Las grandes guerras a nivel mundial se solucionaron mediante diálogo, nosotros no esperamos que llegue a ello, pero buscaremos alternativas de solución”, sostuvo.

Redactado por: Miguel Casana