Jean Ferrari: “He elegido a un director deportivo acorde al perfil de la institución”

Jean Ferrari, administrador de Universitario, habló sobre la designación de Manuel Barreto como director deportivo del cuadro crema. Además señaló que habrá cambios en la Unidad Técnica de Menores del club.

“Manuel se hace cargo de todo lo que es la dirección deportiva del club. Ha propuesto traer a un coordinador para que haga el seguimiento y se pueda respetar la metodología que ha sido implantada en todo lo que es la reestructuración del fútbol de menores que hoy está dando resultados”, explicó Ferrari en Radio Ovación.

Ferrari habló también sobre los posibles cambios deportivos: “El tema del comando técnico, Manuel quiere hacer una evaluación acorde a lo que tiene pensado, así que eso va a tomar unos días. Con referencia al tema de refuerzos, la ventana abre el 13 (de junio). Jugadores del medio es muy difícil porque la mayoría de jugadores que están pasando un buen momento, evidentemente tienen contrato”.

Sobre la designación de Manuel Barreto como director deportivo de Universitario: “Yo he podido conversar con algunas alternativas, pero el hecho de conversar no significa pactar, y mencionar hoy nombres no me parece correcto. Lo que he tratado de hacer es elegir en base a un perfil a un director deportivo que vaya de acorde a la institución”.

Finalizó su conferencia de prensa analizando su presente en la ‘U’: “No tengo conocimiento de ese tema. Hemos mandado cartas al Congreso para que vea este tema, pero estoy básicamente a disposición de lo que a mí me diga SUNAT”.