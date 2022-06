Manuel Barreto: “Los hinchas se merecen un proyecto de este tipo”

Manuel Barreto, ex futbolista peruano, en conferencia de prensa mostró su alegría, tras saber que es el nuevo director deportivo de Universitario de Deportes

Además él ahora se encargará de todo lo futbolístico del club crema.

“Cuando me lo conversó Jean, a mí me cerró muy rápidamente porque soy un convencido que para que un proyecto tenga éxito, todas las áreas deben estar comprometidas y alineadas. Entonces poder desarrollar y unificar una política deportiva en el club Universitario me parece una oportunidad que merece todo el hincha de Universitario”, comentó Barreto en conferencia de prensa.

Asegura que este cargo es muy importante: “Es una responsabilidad enorme porque sé muy bien el impacto que tenemos en tantos millones de hinchas que, en tantos años, y algunos peores de los últimos que venimos arrastrando, han sido los que han sostenido al club. Entonces esos hinchas se merecen un proyecto de este tipo”.

Barreto sobre traer un nuevo director técnico a Universitario: “Todos tenemos que estar agradecidos por el trabajo que está haciendo ‘Coco’. En un momento complicado asumió y lo viene haciendo bien. No quiero ser irresponsable de poder darte hoy que recién he asumido. No he ido a una práctica del fútbol profesional. Ahora voy a empaparme perfectamente de todo lo que es el fútbol profesional”.

Finalizó su conferencia de prensa, hablando sobre los objetivos del club crema: “Mi objetivo es desarrollar una política deportiva integral del club. Tener en claro un modelo de juego que ya lo tenemos en menores. A partir de ahí, tener perfiles de jugadores, perfil de jugador de la U. No tomar decisiones apuradas ni solo por la sensibilidad, sino a través de un área de scouting que podamos certificar nuestras sensaciones con data”.