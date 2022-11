Jean Ferrari: “No tenemos la billetera de Alianza, así de simple”

Jean Ferrari respondió la consulta del porqué Universitario de Deportes no pudo cerrar la temporada con la estrella 27

Jean Ferrari, administrador de Universitario, respondió ante la consulta del porqué los cremas no pudieron cerrar la temporada con la estrella 27. Los cremas no pudieron competir por el título nacional en esta temporada. Además, señaló que no se obtuvieron los resultados necesarios en los partidos clave.

“Nosotros no tenemos la billetera de Alianza, nada más. Nosotros trabajamos, hacemos mucha gestión y en base a gestión vamos avanzando. Han pasado muchas cosas en el año, creo que ya es repetitivo la cantidad de cosas que nos han ido pasando. Lo cierto es que ha habido partidos en que hemos tenido que sacar resultados, y sin embargo no se dio”, comentó Ferrari a Willax Deportes.

Asimismo, el directivo merengue valoró la clasificación a un torneo internacional, pero aseguró que eso quita el peso de no salir campeón. “Siempre es bueno que la ‘U’ esté presente en torneos internacionales, pero eso no va a maquillar que no se ha logrado el objetivo que es salir campeón. La ‘U’ siempre va a apuntar a salir campeón, es el objetivo que siempre va a tener el club”.

Es importante señalar que la ‘U’ terminó en la quinta posición de la tabla acumulando. Sumó 61 puntos en 36 partidos jugados. Logró clasificar a la próxima edición de la Copa Sudamericana junto a César Vallejo, Cienciano y Binacional, los otros representantes peruanos.

A pesar de llegar a un torneo internacional, el descontento generalizado de los hinchas cremas no se hizo esperar. La 27 esperará, por lo menos, una temporada más.