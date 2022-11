Jean Ferrari: “Queremos contar con Murrugarra”

Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, reveló que los cremas están avanzando rápidamente con la renovación de Jorge Murrugarra

Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, reveló que los cremas están avanzando rápidamente con la renovación de Jorge Murrugarra. Los cremas no pudieron competir por el título nacional en esta temporada. A pesar de ello, el volante de contención fue de lo mejor que mostró el equipo en el Clausura.

Ferrari confirmó la permanencia de Murrugarra en el equipo y reveló que ya trabajan en otras renovaciones. “Está claro que queremos contar con Murrugarra. Ya las negociaciones las están teniendo Manuel Barreto con los representantes de futbolistas, pero con el caso puntual de Murrugarra, vamos a contar con él de todas maneras para la próxima temporada”.

Asimismo, el directivo merengue valoró la clasificación a un torneo internacional, pero aseguró que eso quita el peso de no salir campeón. “Siempre es bueno que la ‘U’ esté presente en torneos internacionales, pero eso no va a maquillar que no se ha logrado el objetivo que es salir campeón. La ‘U’ siempre va a apuntar a salir campeón, es el objetivo que siempre va a tener el club”.

Es importante señalar que la ‘U’ terminó en la quinta posición de la tabla acumulando. Sumó 61 puntos en 36 partidos jugados. Logró clasificar a la próxima edición de la Copa Sudamericana junto a César Vallejo, Cienciano y Binacional, los otros representantes peruanos.

A pesar de llegar a un torneo internacional, el descontento generalizado de los hinchas cremas no se hizo esperar. La 27 esperará, por lo menos, una temporada más.