Jefferson Farfán a Ricardo Gareca: “Gracias profe, por eso y más, por unir al Perú”

Jefferson Farfán, delantero de Alianza Lima, agradeció por sus redes sociales a Ricardo Gareca, luego de confirmarse su salida de la Selección Peruana. El atacante nacional halagó bastante al ‘Tigre’, porque lo admira bastante como entrenador y persona.

“15 de noviembre del 2017. Una fecha inolvidable para el Perú, clasificamos a Rusia después de no haber estado en los mundiales por 36 años. En lo personal una fecha súper especial por lo que sentí esa noche y todo lo que vivimos alrededor, tanto así que es imposible de describirlo completamente. Solo sé, que el haberlo vivido no se me borrará nunca. Sentí a todo el Perú unido, sentí al Perú empujando por un mismo objetivo, sentí al Perú entero festejando por tremendo acontecimiento que se logró”, afirmó Jefferson Farfán en su cuenta de Instagram.

Agregó el futbolista de Alianza Lima: “Ese sentir no se olvida, esa unión y esa alegría no se compara con nada y por supuesto tiene al profesor Gareca y su Comando Técnico como personas claves de ello. Gracias profe, por eso y más, por unir al Perú y por ponernos nuevamente en el mapa futbolístico mundial. Por muchos años solo vivimos derrotas y desilusiones, pero usted llegó para cambiar ese chip, para hacernos creer que éramos mejores que cualquiera y que podíamos competir donde y contra quien sea”.

Finalizó su publicación halagando al profe Ricardo Gareca: “En lo personal solo reitero mi aprecio y admiración por usted, quien me dio la oportunidad de volver a la Selección y ser parte de una familia hermosa que se ha matado siempre por darle alegrías a nuestro país. El Perú es y siempre será su casa”.