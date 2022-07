Julio César Uribe: “Lamento mucho la no continuidad de Ricardo Gareca”

Julio César Uribe, ex futbolista peruano, lamentó la salida de Ricardo Gareca como director técnico de la Selección Peruana

Julio César Uribe, ex futbolista peruano, lamentó la salida de Ricardo Gareca como director técnico de la Selección Peruana. El ‘Diamante’ habló también sobre el gran trabajo de Juan Carlos Oblitas como director deportivo de la ‘blanquirroja’.

“Se aduce un tema de dificultad económica, la que no creo que sea la causal principal de la no continuidad de Ricardo Gareca. Quien incluso había conversado con su familia para que vengan a vivir con él a Lima. Yo lamento su no continuidad, ya que no solo es un gran entrenador, sino que también su calidad de persona. Por eso es un buen líder que se conduce con valores y permite que el jugador fluya en su continuidad”, agregó Julio César Uribe.

Sobre la relación de Gareca y la Federación Peruana de Fútbol: “En el segundo proceso hay algo que fue evidente y notorio de que el tema administrativo estaba por un lado y el deportivo por otro. Eso para mí siempre es una inconsecuencia de lo que significa trabajo en equipo, más allá de las diferencias tienes que articular toda decisión que signifique la alegría de todo un país y eso no lo pudieron hacer”, indicó el ex técnico de la Selección Peruana.

Finalizó halagando el trabajo de Oblitas en la Selección: “Juan Carlos Oblitas es un hombre de mucha experiencia en los lugares donde no muchos han tenido el privilegio de alcanzar, primero como jugador distinguido, entrenador de la selección y ahora como gerente deportivo. Él siempre ha estado alineado con Ricardo Gareca en todo lo que hace falta en nuestro fútbol”