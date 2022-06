Jefferson Farfán: “Todavía tengo ese sueño de jugar un Mundial”

La ‘Foquita’ recordó el difícil momento que vivió cuando la selección peruana fue eliminada en el repechaje.

Jefferson Farfán contestó unas preguntas sobre la selección peruana y comentó que aún quiere seguir para poder jugar otra Copa del Mundo.

“Ha sido duro para todos, en especial para mí. De verdad tenía ese sueño de volver a un Mundial. Ese día recuerdo que no pude dormir. Salí a caminar después del partido, me viene la desesperación, pero, bueno, las cosas pasan por algo”.

“En mi caso de los jugadores más grandes, sigo con el sueño y la mente positiva de que mis compañeros van a hacer lo mejor de llegar al próximo Mundial y borrar el tema que pasó y seguir adelante”.

El día 16 de noviembre, Jefferson Farfán jugó su último partido con la selección peruana contra Venezuela en Caracas, por las eliminatorias a la Copa del Mundo, Qatar 2022. Luego de ello, tuvo que pasar por un proceso de recuperación de su rodilla.

Finalmente, Jefferson Farfán mencionó que aún no ha tomado la decisión de retirarse de la selección peruana. “Todavía no lo he pensado, tendría que analizarlo, Yo todavía tengo ese sueño de jugar un mundial, obviamente ahora es muy complicado, pero tengo que pensarlo”, confesó Jefferson Farfán sobre su continuidad en la selección peruana.