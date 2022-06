Pérez: “Si Valera estuviera jugando en el exterior, sería más valorado”

Gregorio Pérez, exdirector técnico de Universitario de Deportes, habló acerca del club crema y su presente el Torneo Apertura de la Liga1 Betsson y sobre Alex Valera.

“Cuando llegamos estaba con falta de confianza, me había impresionado por su habilidad y potencia. Pero cuando lo conocí, me enteré de que empezó a jugar al fútbol a los 20 años. Encontramos a un profesional con deseo de crecer y aprender. Es un jugador que no tiene techo pese a su edad. Si estuviera jugando en el exterior Alex Valera sería más valorado. No me cabe duda de que va a triunfar”. Declaró en para GOLPERU.

Por otro lado, el experimentado director técnico mencionó la enfermedad que sufrió la temporada pasada y que lo alejó de Universitario de Deportes: “Había perdido mucha masa muscular, ya estoy mejor. Mentalmente me encuentro bárbaro. Pero cuando salí del quirófano en aquel entonces me di cuenta de que no podía seguir con esta pasión. Estábamos en pretemporada y de la noche a la mañana pasó lo que pasó”.

Finalmente, el DT de 74 años recordó gratamente al hincha crema y sus diferentes gestos tras conocer su enfermedad: “Recuerdo con mucho cariño a Universitario de Deportes y a sus aficionados. Sus mensajes de aliento y ánimo me hicieron muy bien, porque me hicieron sentir que, aunque el camino que recorrimos fue poco, dejamos algo. Les doy mucho valor”.