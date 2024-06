Jeriel De Santis se queda en Alianza Lima

Jeriel De Santis había llegado a Alianza Lima del Boavista portugués

Jeriel De Santis no se irá a ningún otro cuadro y permanecerá en Alianza Lima, para afrontar el Torneo Clausura, en el cual esta vez intentará de todas las formas hacer los goles que no pudo en el Apertura.

Jeriel De Santis permanecerá en las filas de Alianza Lima y con ello, tendrá una nueva oportunidad de cara al arco para esta próxima segunda competición del año y de esa manera tratará de cobrarse la revancha de los goles que, por falta de efectividad, no pudo marcar en el Apertura.

Es preciso señalar que el delantero de veintiún años tiene tres nacionalidades, cuenta con la peruana, italiana y venezolana, precisamente gracias a esta última pudo jugar el Sudamericano Sub-17 del año 2019.

Además, De Santis antes de su llegada al conjunto blanquiazul, tuvo paso por Caracas, equipo del país donde nacio, Venezuela, para luego ser fichado por el Boavista, club en el cual en su filial jugó un total de once partidos y anotó cuatro goles, posterior a ello, fue ascendido al primer equipo, donde no se le dio la misma suerte que antes y no tuvo una mayor continuidad.

Cabe aclarar que el joven futbolista todavía no ha podido marcar con la camiseta victoriana y por ello, tendrá todas la intención y todas las ansias por marcar en este Clausura que ya se aproxima, el cual se disputará desde el 12 de julio.

