Jerome Rothen: “Messi no dejará huella en el PSG”

No lo hace. Jerome Rothen, emblema del París Saint Germain, manifestó que Lio no dejará un legado importante en el equipo como sí lo hizo Ibrahimovic. El astro argentino viene siendo cuestionado por sus recientes actuaciones en el cuadro francés.

Rothen dijo lo siguiente: “Messi no dejará huella en el PSG. Es el niño de otro club, el Barça, que es su vida, también por la ciudad. Se va allí cuando hay días libres. Está de paso, nadie le esperaba, ni él mismo. Ha firmado dos años a los 34, es seguro el mejor jugador de la historia pero no tiene las piernas de antes, no puede repetir los esfuerzos como antes”.

Además, agregó que: “Pero en términos de ambición del club, los dirigentes del PSG no dicen nada, y no lo hacen porque tienen miedo a que vaya mal el partido. Y le digo que si pierden, para el PSG es una catástrofe y lo que queda de temporada será duro”.

UN MAL MOMENTO:

El ex jugador manifestó lo siguiente sobre Mbappé: “Le veo fuera del PSG y hay dos opciones. O va a Inglaterra, pero no creo que sea muy fan de la Premier, o va al Madrid porque es su sueño de niño. El PSG le quiere renovar desde hace tiempo y él lo rechaza. El PSG no dice la verdad porque no es momento de enfadar a sus hinchas, pero Mbappé ya habría renovado”.

Por último, señaló lo siguiente sobre el partido frente al Real Madrid: “Por historia no hay color, pero decir hoy que el Madrid es favorito, no lo creo. El PSG transmite muchas dudas pese a la inversión del club, sobre todo en lo colectivo, y olvidan muy a menudo jugar en equipo. Y hay partidos que decepcionan mucho, pero ganan porque tienen grandes individualidades”.