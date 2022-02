Ancelotti: “No sé si Bale será titular en Champions”

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid de España, habló luego del empate sin goles frente al Villarreal por la Liga de España

El vaso medio lleno. Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid de España, habló luego del empate sin goles frente al Villarreal por la Liga de España. A pesar de la igualdad el Madrid sigue siendo el único puntero del torneo local español con 54 unidades. 4 unidades por encima del Sevilla, su perseguidor más cercano.

Carletto dijo lo siguiente: “Nos ha faltado gol en los últimos partidos. Con un poco de acierto y de suerte podríamos haber marcado, hemos tenido tres mano a mano, dos largueros. Me preocupa el equipo cuando no busca oportunidad para marcar. Necesitamos más efectividad, pero me preocupó más el equipo en la primera parte, cuando estuvo poco comprometido”.

Además, agregó que: “Estaba bastante claro lo que nos faltaba. En la primera parte puede que el bloque fuese demasiado bajo, no fuimos demasiado agresivos en el choque, en el uno contra uno, y por eso creo que ellos controlaron más. En la segunda fue completamente diferente, estuvimos mucho más agresivos sin balón. Esta ha sido la gran diferencia”.

EL MADRID SIGUE LÍDER:

El reconocido DT señaló lo siguiente sobre Bale: “No sé, tenemos que esperar a ver qué pasa en los próximos días. Ojalá podamos recuperar a todos. Ha tenido la oportunidad y ha cumplido, ha podido marcar, ha sido peligroso. Todo lo que le pedimos.”.

Por último, señaló lo siguiente sobre el galés: “Tuvo una lesión importante en septiembre, cuando ya había empezado a jugar. Luego le costó coger ritmo para evitar problemas. Hoy ha demostrado que puede estar con nosotros, que está comprometido”.